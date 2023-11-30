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В Тагильском пруду едва не утонул рыбак-торопыга
Стоп-кадр видео телеграм-канала Владислава Пинаева
Многочисленные предупреждения о том, что на лёд уральских водоёмов выходить опасно, воздействуют не на всех. Так, житель Нижнего Тагила предупреждения проигнорировал и пошёл на зимнюю рыбалку. Но случайно открыл сезон моржевания.
Едва мужчина устроился на льду и проковырял в нём лунку, как хрупкая ещё «затвердевшая вода» подломилась под ним. Горе-рыбак с головой ушёл под воду. Сам выбраться он не сумел — лёд продолжал ломаться под его тяжестью и лунка в итоге стала превращаться в обширную прорубь.
Каким-то чудом барахтающегося в полутораста метрах от берега человека заметили другие люди и вызвали спасателей. Тем пришлось подбираться к тонущему рыбаку с повышенными мерами предосторожности. Обвязавшись верёвкой двое спасателей в утеплённых гидрокостюмах один за другими торопились к потерпевшему короткими перебежками, а местами и на четвереньках. Ещё несколько их подстраховывали, придерживая конец верёвки и стараясь не приближаться.
Когда спасатели МБУ «Центр защиты населения» подобрались таким способом к образовавшейся проруби, человек в ней от холода и утомления уже и не двигался. Но был ещё жив. С трудом, но его удалось выудит из ледяной воды и передать медикам подъехавшей машины «Скорой помощи».
О данном происшествии поведал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Едва мужчина устроился на льду и проковырял в нём лунку, как хрупкая ещё «затвердевшая вода» подломилась под ним. Горе-рыбак с головой ушёл под воду. Сам выбраться он не сумел — лёд продолжал ломаться под его тяжестью и лунка в итоге стала превращаться в обширную прорубь.
Каким-то чудом барахтающегося в полутораста метрах от берега человека заметили другие люди и вызвали спасателей. Тем пришлось подбираться к тонущему рыбаку с повышенными мерами предосторожности. Обвязавшись верёвкой двое спасателей в утеплённых гидрокостюмах один за другими торопились к потерпевшему короткими перебежками, а местами и на четвереньках. Ещё несколько их подстраховывали, придерживая конец верёвки и стараясь не приближаться.
Когда спасатели МБУ «Центр защиты населения» подобрались таким способом к образовавшейся проруби, человек в ней от холода и утомления уже и не двигался. Но был ещё жив. С трудом, но его удалось выудит из ледяной воды и передать медикам подъехавшей машины «Скорой помощи».
О данном происшествии поведал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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