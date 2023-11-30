В лобовом столкновении с грузовиком в Богдановичском районе погиб водитель Toyota

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 3 декабря, около 10.30 на 9-м километре трассы Богданович – Покровское столкнулись легковой автомобиль Toyota Land Cruiser и грузовой Scania. В результате аварии погиб водитель Toyota.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 51-летний водитель Toyota по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик Scania под управлением 38-летнего мужчины.Водитель Toyota скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Его пассажирка, 51-летняя женщина после столкновения с грузовиком смогла выжить. Ее с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу Каменска-Уральского. Водитель Scania не пострадал.Сообщается, что погибшим был житель Богдановича. У него за 35 лет вождения было всего два нарушения правил дорожного движения. Водитель грузовика привлекался к административной ответственности за 20 лет стажа пять раз.Отмечается, что при осмотре места ДТП автоинспекторы заметили снежный накат и рыхлый снег, которые могли стать причиной аварии. В связи с этим был возбужден административный материал по статье 12.34 КоАП РФ в отношении АО «Свердловскавтодор».