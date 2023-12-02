Возрастное ограничение 18+
Из-за скользкой дороги кроссовер чуть не задавил девятилетнего мальчика в Екатеринбурге
Скрин видео с уличной камеры, Е1
В столице Урала на улице Саввы Белых школьник переходил дорогу, однако дорожное покрытие было неочищенным, 9-летний мальчик поскользнулся и упал прямо на проезжей части.
В этот момент кроссовер поворачивал к этому же участку дороги, однако водитель не заметил лежащего ребенка и проехал буквально в миллиметрах от его ног.
Отец ребенка рассказал порталу Е1, что мальчик сильно травмировался в момент падения, они ходят по больницам. Сам же ребенок сильно хромает.
Кроме того, отец мальчика заявил, что обратится в ГИБДД.
В этот момент кроссовер поворачивал к этому же участку дороги, однако водитель не заметил лежащего ребенка и проехал буквально в миллиметрах от его ног.
Отец ребенка рассказал порталу Е1, что мальчик сильно травмировался в момент падения, они ходят по больницам. Сам же ребенок сильно хромает.
Кроме того, отец мальчика заявил, что обратится в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
02 декабря 2023
02 декабря 2023
В бассейне Полевского захлебнулся 12-летний мальчик
27 ноября 2023
27 ноября 2023
Два восьмилетних мальчика попали под машину в Первоуральске
23 ноября 2023
23 ноября 2023