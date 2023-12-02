Из-за скользкой дороги кроссовер чуть не задавил девятилетнего мальчика в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В столице Урала на улице Саввы Белых школьник переходил дорогу, однако дорожное покрытие было неочищенным, 9-летний мальчик поскользнулся и упал прямо на проезжей части.В этот момент кроссовер поворачивал к этому же участку дороги, однако водитель не заметил лежащего ребенка и проехал буквально в миллиметрах от его ног.Отец ребенка рассказал порталу Е1, что мальчик сильно травмировался в момент падения, они ходят по больницам. Сам же ребенок сильно хромает.Кроме того, отец мальчика заявил, что обратится в ГИБДД.