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Из-за скользкой дороги кроссовер чуть не задавил девятилетнего мальчика в Екатеринбурге

16.59 Суббота, 2 декабря 2023
Скрин видео с уличной камеры, Е1
В столице Урала на улице Саввы Белых школьник переходил дорогу, однако дорожное покрытие было неочищенным, 9-летний мальчик поскользнулся и упал прямо на проезжей части.

В этот момент кроссовер поворачивал к этому же участку дороги, однако водитель не заметил лежащего ребенка и проехал буквально в миллиметрах от его ног.

Отец ребенка рассказал порталу Е1, что мальчик сильно травмировался в момент падения, они ходят по больницам. Сам же ребенок сильно хромает.

Кроме того, отец мальчика заявил, что обратится в ГИБДД.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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12:15 В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады
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11:42 В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
11:20 За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
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19:20 Коклюш свирепствует по всей Свердловской области
18:47 Несовершеннолетний житель Туринска изнасиловал ребёнка на 6 лет младше
18:27 На отлов хвостатых бродяжек Нижнему Тагилу выделят более 12 миллионов рублей
17:22 Синоптики прогнозируют похолодание в выходные в Свердловской области
17:04 В Екатеринбурге открывается офис «Фонда городских инициатив»
16:34 Екатеринбуржцы пожаловались на старые таблички после смены нумерации автобусов
16:05 Свердловский центр СПИДа признали лучшим в стране
15:35 Екатеринбуржцев попросили не выходить на лед Городского пруда
15:04 Одного из подозреваемых в покушении на убийство студента УрФУ задержали
14:27 В Екатеринбурге схема движения 55-го автобуса изменится с задержкой
14:07 Глава СК взял под контроль дело о покушении на убийство студента УрФУ
13:52 Суд запретил «Уральским авиалиниям» автоматически включать необязательные платные услуги при оплате билетов
13:05 Серовская прокуратура начала проверку по сообщению о травмировании воспитанницы детсада
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