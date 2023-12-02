В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вчера на улице Амундсена водитель Лады скрылся с места ДТП. При этом в аварии им устроенной пострадали два человека.В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Лады въехал в стоящую на проезжей части (из-за затора, а не на парковке) Шкоду. Пассажир и водитель Шкоды доставлены в больницу.На данный момент инспекторы ДПС ищут водителя Лады и предлагают ему лично приехать в ГИБДД.«Госавтоинспекция рекомендует водителю Лады самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний. Напоминаем, что согласно ПДД, на водителя возлагается ряд обязанностей, в случае ДТП.Согласно КоАП РФ, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток (ст.12.27 ч.2 КоАП РФ). Водитель, причастный к ДТП, не вправе оставлять место автоаварии до его оформления сотрудниками полиции, либо бланка извещения о ДТП», – указано в сообщении ГИБДД по Свердловской области.