За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за сутки в столице Урала произошло пять ДТП, при этом два – это аварии между автомобилями, и три – это наезды на пешеходов.Всего в этих ДТП пострадали шесть человек. А среди сбитых пешеходов оказался и ребенок.Так, вчера вечером на Павла Шаманова 25-летний водитель сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорожную часть по пешеходному переходу. Водитель утверждал инспекторам ДПС, что не увидел мальчика.Ребенок находится в больнице, у него травма головы и ушибы.При этом на месте ДТП инспекторы зафиксировали и плохо убранный участок дороги, а чиновникам направлены рекомендации по расчистке дорожной части.