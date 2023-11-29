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За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
Фото с места ДТП с ребенком, предоставлено ГИБДД по Екатеринбургу
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за сутки в столице Урала произошло пять ДТП, при этом два – это аварии между автомобилями, и три – это наезды на пешеходов.
Всего в этих ДТП пострадали шесть человек. А среди сбитых пешеходов оказался и ребенок.
Так, вчера вечером на Павла Шаманова 25-летний водитель сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорожную часть по пешеходному переходу. Водитель утверждал инспекторам ДПС, что не увидел мальчика.
Ребенок находится в больнице, у него травма головы и ушибы.
При этом на месте ДТП инспекторы зафиксировали и плохо убранный участок дороги, а чиновникам направлены рекомендации по расчистке дорожной части.
Всего в этих ДТП пострадали шесть человек. А среди сбитых пешеходов оказался и ребенок.
Так, вчера вечером на Павла Шаманова 25-летний водитель сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорожную часть по пешеходному переходу. Водитель утверждал инспекторам ДПС, что не увидел мальчика.
Ребенок находится в больнице, у него травма головы и ушибы.
При этом на месте ДТП инспекторы зафиксировали и плохо убранный участок дороги, а чиновникам направлены рекомендации по расчистке дорожной части.
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