В Красноуральске двое рабочих погибли под обрушившимся грунтом





– рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых. «Беда могла случиться из-за нарушения правил техники безопасности при производстве земляных работ. Проводился ли инструктаж перед заступлением на смену людей, сейчас выясняется»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Красноуральске двое мужчин погибли во время ремонта прорвавшейся возле дома по улице Дзержинского трубы. Известно, что они находились в котловане, когда на них обрушился грунт. Возбуждено уголовное дело.Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Виновным грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.