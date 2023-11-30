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В Красноуральске двое рабочих погибли под обрушившимся грунтом
Фото: Вечерние ведомости
В Красноуральске двое мужчин погибли во время ремонта прорвавшейся возле дома по улице Дзержинского трубы. Известно, что они находились в котловане, когда на них обрушился грунт. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Виновным грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Виновным грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
«Беда могла случиться из-за нарушения правил техники безопасности при производстве земляных работ. Проводился ли инструктаж перед заступлением на смену людей, сейчас выясняется»,
– рассказал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.
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