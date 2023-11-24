В Каменске-Уральском на улице Суворова произошло ДТП с пострадавшим

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 29 ноября, вечером в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Суворова – Каменская столкнулись Lada и Chevrolet. В результате пострадал один человек.По предварительным данным, 25-летний водитель Lada решил проскочить на красный, но столкнулся с Chevrolet, которого от удара выбросило на тротуар. В аварии пострадал 38-летний водитель иномарки, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Установлено, что водитель Lada за 5 лет вождения привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения два раза. Водитель Chevrolet за 18 лет стажа ни разу не нарушал правила.