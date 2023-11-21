В Екатеринбурге на Первой Баритовой сбили 53-летнего пешехода

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 28 октября, вечером в Екатеринбурге на улице Первая Боритовая, возле дома №127Б, Hyundai Accent сбил 53-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Он скончался от полученных в аварии травм.Как сообщили «Вечерним ведомостям», 36-летний водитель Hyundai ехал со стороны Полевского тракта в сторону поселка Шабровский, когда вдруг на проезжей части появился мужчина, переходивший через дорогу в неположенном месте. Светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали.Установлено, что за 11 лет вождения мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП был трезв.