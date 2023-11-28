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Пожар в екатеринбургской десятиэтажке тушили 44 человека и 16 спецмашин
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге на восьмом этаже десятиэтажного дома вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Еще 10 жильцов, в том числе 1 ребенка, огнеборцы спасли с помощью дыхательных аппаратов. Отмечается, что работа осложнялась сильным задымлением.
Локализовать пожар удалось в 01.48, полностью ликвидировать горение в 01.53. В тушении пожара участвовали 44 человека и 16 единиц техники. В МЧС сообщили об одном пострадавшем. «Ъ-Урал» пишет о пяти пострадавших.
По факту пожара прокуратура организовала проверку.
По данным прокуратуры, несколько человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Еще 10 жильцов, в том числе 1 ребенка, огнеборцы спасли с помощью дыхательных аппаратов. Отмечается, что работа осложнялась сильным задымлением.
Локализовать пожар удалось в 01.48, полностью ликвидировать горение в 01.53. В тушении пожара участвовали 44 человека и 16 единиц техники. В МЧС сообщили об одном пострадавшем. «Ъ-Урал» пишет о пяти пострадавших.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
По факту пожара прокуратура организовала проверку.
«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности»,
– заявили в ведомстве.
По данным прокуратуры, несколько человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью.
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