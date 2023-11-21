В ночном пожаре едва не погибла пожилая екатеринбурженка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге случился пожар в одном из жилых домов Железнодорожного административного района. Хозяйку погоревшей квартиры пришлось откачивать врачам.Возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Челюскинцев. Прибывшим на вызов пожарным не понадобилось эвакуировать жителей дома — ещё до их приезда на улицу выскочили 15 человек, из которых пятеро несовершеннолетних. Однако, когда спасатели вошли в горящую квартиру, выяснилось, что её хозяйка самостоятельно спастись не смогла — потеряла сознание, надышавшись едкого дыма.Пострадавшую женщину пожарные вынесли из дома и передали врачам. Те, оказав необходимую первую помощь, приняли решение отвезти пенсионерку в больницу.В тушении ночного пожара на улице Челюскинцев приняли участие 13 специалистов. При этом использовались 4 пожарные машины. Причины пожара устанавливаются.