Поломка на электролинии оставила без света жильцов Уктуса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В микрорайоне Уктус города Екатеринбург этим вечером случился «блэкаут» — под десяток улиц погрузились во тьму. Причина стала поломка в распределительной сети.Без света оказались частные жилые дома на улицах Дарвина, Шатровой, Демьяна Бедного, Дунайской, Молодогвардейцев, Яблоневой, Алтайской, Просторной. Разумеется, в этих домах перестали работать не только осветительные, но и другие электрические приборы. Помимо жилых домов без света остались и другие здания, в том числе местная школа. Детей пришлось отпускать из неё пораньше, до окончания уроков. По информации городского портала E1, погружение вот тьму сотен уктусцев произошло из-за локального технологического нарушения в распределительной сети.Обслуживание электросети на данной территории занимается компания «Россети Урал — Екатеринбург». Ею на устранение аварии уже направлена ремонтная бригада. По прогнозам специалистов, передача электроэнергии на Уктус будет восстановлена в полном объёме в течение двух часов.