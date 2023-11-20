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В лесу Свердловской области обнаружили тело инспектора ГИБДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесу Свердловской области обнаружили тело 47-летнего инспектора ГИБДД из Новой Ляли. Информацию о его смерти подтвердил пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых.
По данным «ФедералПресс», погибший инспектор в минувшую пятницу, 24 ноября, был на корпоративе, где, как утверждается, крепко выпил, после чего направился домой. Позже в социальных сетях о его смерти сообщила супруга.
Валерий Горелых в беседе с изданием заявил, что происшествие не связано со служебной деятельностью, так как офицер, о котором идет речь, был в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования.
По данным «ФедералПресс», погибший инспектор в минувшую пятницу, 24 ноября, был на корпоративе, где, как утверждается, крепко выпил, после чего направился домой. Позже в социальных сетях о его смерти сообщила супруга.
Валерий Горелых в беседе с изданием заявил, что происшествие не связано со служебной деятельностью, так как офицер, о котором идет речь, был в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования.
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