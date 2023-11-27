В Каменске-Уральском разбился мужчина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Каменске-Уральском насмерть разбился человек. Погибший выпал из окна жилого дома.Трагедия произошла воскресным вечером, 26 ноября на Бульваре Парижской коммуны в Каменске-Уральском. Очевидцы услышали крик, а после увидели, как из окна верхнего, 9 этажа панельного многоквартирного дома падает человек. Это был мужчина средних лет. Тело его ударилось о металлическое ограждение газона с такой силой, что несколько секций под его тяжестью искорёжило. Выпавший погиб моментально. Судя по неестественной позе, при ударе о металлическую конструкцию был сломан его позвоночник.Полиция происшествие комментировать не торопится. Жители же Каменска-Уральского сегодня спорят, была ли гибель мужчины несчастным случаем, самостоятельным решением или убийством. Сторонники криминальной версии утверждают, что если бы мужчина выпал из окна случайно, то упал бы ближе к зданию, на кусты и недавно выпавший снег. И, возможно, выжил бы.