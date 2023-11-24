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Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 26 ноября, утром в Екатеринбурге на 21-м километре Сибирского тракта столкнулись три автомобиля. В результате происшествия пострадали четыре человека.
По предварительным данным, Renault Logan, ехавший со стороны Косулино в Екатеринбург, столкнулся сначала со встречной Daewoo Nexia, которая от удара улетела в кювет, а потом – с попутной Kia Rio. В ДТП пострадали водитель Kia и два его пассажира и пассажир Renault. Всех пострадавших доставили в больницу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по городу, за рулем Renault Logan был 68-летний мужчина со стажем вождения 21 год. В разговоре с автоинспекторами он пояснил, что он не справился с машиной на заснеженной дороге и выехал на встречную полосу.
По предварительным данным, Renault Logan, ехавший со стороны Косулино в Екатеринбург, столкнулся сначала со встречной Daewoo Nexia, которая от удара улетела в кювет, а потом – с попутной Kia Rio. В ДТП пострадали водитель Kia и два его пассажира и пассажир Renault. Всех пострадавших доставили в больницу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по городу, за рулем Renault Logan был 68-летний мужчина со стажем вождения 21 год. В разговоре с автоинспекторами он пояснил, что он не справился с машиной на заснеженной дороге и выехал на встречную полосу.
«При осмотре места ДТП автоинспекторы выявили недостатки дорожных условий, а именно занижение обочины относительно уровня проезжей части, для устранения выявленных недостатков в МБУ "Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок" направлена рекомендация. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит административное расследование»,
– заявили в пресс-группе.
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