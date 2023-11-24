Столкновение иномарок под Каменском-Уральским отправило двух человек в больницу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне возле Каменска-Уральского произошла авария с участием двух автомобилей иностранного производства. Без пострадавших не обошлось.Двух человек увезли в больницу с места столкновения автомобилей, произошедшего между селом Повариха и городом Каменск-Уральский. Один из них — 23-летний водитель машины марки «Шевроле Ланос», второй — его пассажир. Оба получили в ДТП травмы различной степени тяжести.Именно «Шевроле Ланос» стала причиной дорожного инцидента. В какой-то момент машина вышла из-под контроля и выехала на полосу встречного движения. Там она и «встретилась» с автомобилем марки «Ситроен С4», 55-летний водитель которого при ударе не пострадал.Водителей обеих машин проверили на состояние алкогольного опьянения. И тот, и другой оказались трезвы. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, почему «Шевроле» вынесло на встречную полосу, и определить степень вины её «рулевого».