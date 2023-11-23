В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот

приводят слова очевидца в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».

«На остановке "Кузнецова" встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина сорока лет ударила беременную девушку в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно»,