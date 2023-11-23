Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня днем в Екатеринбурге на Уралмаше из-за конфликта двух пассажирок встал трамвай. По словам очевидцев, беременную девушку ударили в живот, поэтому пришлось дожидаться скорую.
В полиции порталу «КП-Екатеринбург» информацию о данном инциденте подтвердили, сообщив, что пострадавшую увезли в больницу. По факту случившегося организована проверка.
«На остановке "Кузнецова" встал трамвай в ожидании скорой помощи. Женщина сорока лет ударила беременную девушку в живот. На почве чего произошел конфликт, не совсем понятно»,
– приводят слова очевидца в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
В полиции порталу «КП-Екатеринбург» информацию о данном инциденте подтвердили, сообщив, что пострадавшую увезли в больницу. По факту случившегося организована проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Екатеринбурга трамвай «сбежал» с рельс
23 ноября 2023
23 ноября 2023
В Нижнем Тагиле на 11 лет отправили в тюрьму 62-летнего мужчину, застрелившего сестру
17 ноября 2023
17 ноября 2023
Прокуратура начала проверку по факту издевательств над девушкой с инвалидностью в Реже
20 ноября 2023
20 ноября 2023
В Екатеринбурге предложили сделать воздушный трамвай
16 ноября 2023
16 ноября 2023