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На ЕКАД в лобовом столкновении с грузовиком погибла водительница Volkswagen
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 07.20, на 54-м километре ЕКАД столкнулись грузовой SITRAK C7H и легковой Volkswagen Polo, водительница которого в результате ДТП погибла на месте происшествия до прибытия медиков.
У погибшей 48-летней водительницы было 19 лет стажа вождения. За это время она ни разу не привлекалась к административной ответственность за нарушение правил дорожного движения. У 45-летнего водителя грузовика также стаж вождения 19 лет. Он рассказал автоинспекторам, что Volkswagen выскочил на него со встречной полосы. С его слов, машину занесло. Он пытался затормозить, но столкновение избежать не удалось.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, при осмотре места ДТП автоинспекторы выявили недостатки дорожных условий.
У погибшей 48-летней водительницы было 19 лет стажа вождения. За это время она ни разу не привлекалась к административной ответственность за нарушение правил дорожного движения. У 45-летнего водителя грузовика также стаж вождения 19 лет. Он рассказал автоинспекторам, что Volkswagen выскочил на него со встречной полосы. С его слов, машину занесло. Он пытался затормозить, но столкновение избежать не удалось.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, при осмотре места ДТП автоинспекторы выявили недостатки дорожных условий.
«А именно занижение обочины относительно уровня проезжей части и дефекты горизонтальной дорожной разметки 1.2 ПДД РФ»,
– пояснили в пресс-группе.
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