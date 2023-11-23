На ЕКАД в лобовом столкновении с грузовиком погибла водительница Volkswagen





– пояснили в пресс-группе. «А именно занижение обочины относительно уровня проезжей части и дефекты горизонтальной дорожной разметки 1.2 ПДД РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 07.20, на 54-м километре ЕКАД столкнулись грузовой SITRAK C7H и легковой Volkswagen Polo, водительница которого в результате ДТП погибла на месте происшествия до прибытия медиков.У погибшей 48-летней водительницы было 19 лет стажа вождения. За это время она ни разу не привлекалась к административной ответственность за нарушение правил дорожного движения. У 45-летнего водителя грузовика также стаж вождения 19 лет. Он рассказал автоинспекторам, что Volkswagen выскочил на него со встречной полосы. С его слов, машину занесло. Он пытался затормозить, но столкновение избежать не удалось.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, при осмотре места ДТП автоинспекторы выявили недостатки дорожных условий.