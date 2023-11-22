Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург – Тюмень с участием четырех автомобилей





– рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21154» имеет стаж вождения 23 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 23 ноября, в Свердловской области на Тюменском тракте произошла смертельная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и еще двое с травмами были доставлены в больницу.Авария произошла в 16.50 на 62-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным водитель «ВАЗ-21154», ехавший со стороны Тюмени, отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN, которого от удара отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовой VOLVO FH420. «ВАЗ» в то же время отбросило на HYUNDAI ix-35.В результате столкновения погиб 46-летний водитель MAN. Водитель VOLVO с переломами рук и грудной клетки был доставлен в Городскую больницу №1 Асбеста. Туда же с различными травмами увезли водителя «ВАЗа». Водитель HYUNDAI не пострадал.Сообщается, что погибший водитель проживал в Красноуфимске. В 15.30 часов, загрузившись бытовой техникой, он выехал из Екатеринбурга в Салехард. У него было 28 лет стажа вождения, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался только один раз.