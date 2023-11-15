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Между Екатеринбургом и Тюменью произошла авария со смертельным исходом
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Этим вечером было перекрыт большой участок дороги между Тюменью и Екатеринбургом. Причиной стало дорожное происшествие, в котором погиб человек.
Дорожный инцидент со смертельным исходом произошёл на 62 километре федеральной автодороги «Екатеринбург -Тюмень», на отрезке, проходящем через Белоярский район Свердловской области. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля. Одна из машин — грузовая фура — при столкновении упала таким образом, что перекрыла всю проезжую часть.
Подробности аварии выясняются, но уже известно, что в ней погиб человек, судя по всему — водитель одного из грузовиков. Второй водитель получил травмы и медики «Скорой помощи» проводят необходимые процедуры. Решается вопрос о его госпитализации.
Перекрытие движения из-за данной аварии касается отрезка дороги с 56 по 62 километр в сторону Тюмени и 62 по 70 километр по направлению к Екатеринбургу. Транспорту предлагают проехать в объезд по автодороге Сухой Лог - Асбест.
Дорожный инцидент со смертельным исходом произошёл на 62 километре федеральной автодороги «Екатеринбург -Тюмень», на отрезке, проходящем через Белоярский район Свердловской области. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля. Одна из машин — грузовая фура — при столкновении упала таким образом, что перекрыла всю проезжую часть.
Подробности аварии выясняются, но уже известно, что в ней погиб человек, судя по всему — водитель одного из грузовиков. Второй водитель получил травмы и медики «Скорой помощи» проводят необходимые процедуры. Решается вопрос о его госпитализации.
Перекрытие движения из-за данной аварии касается отрезка дороги с 56 по 62 километр в сторону Тюмени и 62 по 70 километр по направлению к Екатеринбургу. Транспорту предлагают проехать в объезд по автодороге Сухой Лог - Асбест.
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