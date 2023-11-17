Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Полевской





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь. Госавтоинспекция разбирается в причинах автоаварии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 ноября, в Свердловской области на 37-м километре трассы Екатеринбург – Полевской столкнулись три иномарки. В результате ДТП пострадали четыре человека.По предварительным данным, водительница Chevrolet Lacetti при обгоне не справилась с управлением и столкнулась со встречным Hyundai Tucson, которого от удара отбросило на ехавшую в этот момент рядом Toyota Vitz. В результате аварии пострадали два пассажира Hyundai и два пассажира Toyota, один из которых несовершеннолетний.