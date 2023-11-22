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Один человек погиб в аварии на Режевском тракте

11.32 Четверг, 23 ноября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на Режевском столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и пассажирский микроавтобус Ford Transit. Погиб один человек. Автоинспекторы выясняют причины аварии.

ДТП произошло на 22-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. В результате столкновения погибла пассажирка легкового автомобиля. Она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Остальных участников аварии осматривает бригада скорой помощи.

«На месте ДТП работает следственно-оперативная группа местного ОВД, движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу»,

– сообщили в УГИБДД по региону.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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