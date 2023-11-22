Один человек погиб в аварии на Режевском тракте





– сообщили в УГИБДД по региону. «На месте ДТП работает следственно-оперативная группа местного ОВД, движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на Режевском столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и пассажирский микроавтобус Ford Transit. Погиб один человек. Автоинспекторы выясняют причины аварии.ДТП произошло на 22-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск. В результате столкновения погибла пассажирка легкового автомобиля. Она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Остальных участников аварии осматривает бригада скорой помощи.