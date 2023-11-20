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Два восьмилетних мальчика попали под машину в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 22 ноября, около 18.30 в Первоуральске рядом с домом по улице Ильича, 34 под колеса Hyundai Accent попали два мальчика восьми лет, переходившие через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, 54-летняя водительница Hyundai была обязана уступить дорогу детям, но не сделала этого. К счастью, серьезных травм мальчики не получили. После осмотра медиков ребята были отпущены домой, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Как объяснила госавтоинспекторам женщина, она не заметила пешеходов – у них на одежде не было световозвращающих элементов. В отношении водительницы составили административные материалы. Установлено, что за 22 года вождения она нарушала правила дорожного движения 12 раз.
По предварительным данным, 54-летняя водительница Hyundai была обязана уступить дорогу детям, но не сделала этого. К счастью, серьезных травм мальчики не получили. После осмотра медиков ребята были отпущены домой, сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Как объяснила госавтоинспекторам женщина, она не заметила пешеходов – у них на одежде не было световозвращающих элементов. В отношении водительницы составили административные материалы. Установлено, что за 22 года вождения она нарушала правила дорожного движения 12 раз.
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