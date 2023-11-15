Два пассажира пострадали в столкновении автобусов в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Эстафету» дорожных аварий общественного транспорта в Свердловской области подхватили сегодня вечером два автобусе. Они незапланированно состыковались на улице Свердлова.Столкновение автобусов произошло примерно в половине шестого вечера. Обе пассажирские махины — «НЕФАЗ» 57-го маршрута и «ПАЗ» 56-го маршрута ехали в одну сторону, когда водителям приспичило одновременно перестроиться на соседнюю полосу. При этом они по какой-то причине не убедились, насколько безопасно в данную секунду совершать подобный манёвр. В результате такой невнимательности автобусы и врезались один в другой.Сотрудникам Госавтоинспекции придётся установить, кто из двух водителей больше виноват в случившемся. Пока же обоих проверили на наличие алкоголя. Оба мужчины оказались трезвы. Про водителя «НЕФАЗа» сообщается, что ему 52 года, стаж вождения составляет 31 год. Его коллеге 30 лет, 9 из которых он водит транспортные средства.В ДТП на Свердлова пострадали два пассажира автобуса 56-го маршрута. Это две девушки 18 и 22 лет. С травмами различной степени тяжести их отвезли в больницу, — сообщает ГИБДД Свердловской области.