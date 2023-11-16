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На трассе Екатеринбург – Тюмень произошла смертельная авария
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Богдановичском районе Свердловской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Региональное ГИБДД сообщает об одном погибшем.
ДТП произошло на 81-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. По предварительным данным, в столкновении Hyundai Elantra и «ГАЗель Next» погиб один из водителей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, оказывается помощь пострадавшим.
Из-за аварии движение было частично ограниченно. Транспортный поток регулируют инспекторы ДПС. Организовано реверсивное движение.
ДТП произошло на 81-м километре трассы Тюмень – Екатеринбург. По предварительным данным, в столкновении Hyundai Elantra и «ГАЗель Next» погиб один из водителей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, оказывается помощь пострадавшим.
Из-за аварии движение было частично ограниченно. Транспортный поток регулируют инспекторы ДПС. Организовано реверсивное движение.
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