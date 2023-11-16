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В Красноуфимском районе «ВАЗ» въехал в пассажирский автобус

10.07 Среда, 22 ноября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 21 ноября, в селе Криулино в Красноуфимском районе столкнулись «ВАЗ» и пассажирский автобус «ПАЗ». В результате аварии пострадал только водитель легкового автомобиля. Его доставили в районную больницу Красноуфимска.

Дорожный инцидент произошел около 17.30 на улице Советская. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал «ПАЗ». В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились два пассажира. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому не пострадали. Водитель автобуса тоже травм не получил.

Установлено, что водителю легкового автомобиля 55 лет. Его водительский стаж составил всего один год вождения, но за это время он привлекался за нарушения правил дорожного движения 11 раз.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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