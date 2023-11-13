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Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 20 ноября, вечером, около 22.20 под Екатеринбургом на трассе 29-летний водитель Lifan сбил 61-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.
В результате ДТП пешеход погиб до приезда бригады скорой помощи, сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД.
Установлено, что водитель Lifan за шесть лет стажа привлекался к административной ответственности всего один раз. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и от объяснений он отказался.
Отмечается, что на куртке погибшего имелись световозвращающие элементы, которые должен был увидеть водитель.
В результате ДТП пешеход погиб до приезда бригады скорой помощи, сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД.
Установлено, что водитель Lifan за шесть лет стажа привлекался к административной ответственности всего один раз. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и от объяснений он отказался.
Отмечается, что на куртке погибшего имелись световозвращающие элементы, которые должен был увидеть водитель.
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