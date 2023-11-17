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Два пожара с погибшими произошли в Горноуральском округе в минувшие выходные
Фото: МЧС
В минувшие выходные в Горноуральском округе Свердловской области произошли два пожара, которые унесли жизни двух человек. Об этом сообщают в отделе надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.
Первый пожар произошел в ночь на субботу в селе Мокроусское, где сгорела баня вместе с мужчиной, который в ней жил. Сообщается, что несколько лет назад он лишился дома в результате пожара. По предварительным данным, последнее время он проживал в бане. Предполагаемой причиной трагедии дознаватели МЧС считают неправильное устройство печи и дымохода.
Второй пожар произошел в субботу утром в поселке Черноисточинск. Там вспыхнул садовый дом. Как рассказали в МЧС, пожар произошел, когда пожилые родители и их взрослый сын готовили завтрак. Люди неожиданно заметили, что у них загорелась стена. Пожилая женщина и ее сын успели покинуть дом, а вот супруг женщины остался в доме. Его тело нашли спасатели во время разборки сгоревших конструкций. Среди вероятны причин возгорания аварийный режим работы электрооборудования.
Первый пожар произошел в ночь на субботу в селе Мокроусское, где сгорела баня вместе с мужчиной, который в ней жил. Сообщается, что несколько лет назад он лишился дома в результате пожара. По предварительным данным, последнее время он проживал в бане. Предполагаемой причиной трагедии дознаватели МЧС считают неправильное устройство печи и дымохода.
Второй пожар произошел в субботу утром в поселке Черноисточинск. Там вспыхнул садовый дом. Как рассказали в МЧС, пожар произошел, когда пожилые родители и их взрослый сын готовили завтрак. Люди неожиданно заметили, что у них загорелась стена. Пожилая женщина и ее сын успели покинуть дом, а вот супруг женщины остался в доме. Его тело нашли спасатели во время разборки сгоревших конструкций. Среди вероятны причин возгорания аварийный режим работы электрооборудования.
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