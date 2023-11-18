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Крупный пожар произошёл на свердловской маслобойне
Фото: МЧС Свердловской области
В посёлке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области сегодня было жарко. В первой половине дня здесь сильно полыхнуло в цехе маслобойни.
Учитывая серьёзность пожара, к месту происшествия было направлено 6 единиц техники в сопровождении 15 специалистов пожаротушения. Когда они прибыли, огонь «гулял» по площади 750 квадратных метров. Сложность для огнеборцев представлял не только масштаб возгорания, но и различные легковоспламеняющиеся материалы и вещества, без которых работа маслобойни была бы невозможна.
В итоге открытое горения было ликвидировано только к половине первого дня. Ещё больше, чем на борьбу с пламенем, ушло времени на проливку сгоревшей конструкции с тем, чтобы из искры опять не возгорелось пламя.
К слову, посёлок Совхозный, стоящий на берегу реки Камышенка, довольно большой населённый пункт. Он состоит из 13 улиц, а население, хоть и сокращается, но составляет примерно 2 тысячи человек.
Учитывая серьёзность пожара, к месту происшествия было направлено 6 единиц техники в сопровождении 15 специалистов пожаротушения. Когда они прибыли, огонь «гулял» по площади 750 квадратных метров. Сложность для огнеборцев представлял не только масштаб возгорания, но и различные легковоспламеняющиеся материалы и вещества, без которых работа маслобойни была бы невозможна.
В итоге открытое горения было ликвидировано только к половине первого дня. Ещё больше, чем на борьбу с пламенем, ушло времени на проливку сгоревшей конструкции с тем, чтобы из искры опять не возгорелось пламя.
К слову, посёлок Совхозный, стоящий на берегу реки Камышенка, довольно большой населённый пункт. Он состоит из 13 улиц, а население, хоть и сокращается, но составляет примерно 2 тысячи человек.
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