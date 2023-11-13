На свердловских дорогах продолжают гибнуть животные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сколько ни просят водителей быть внимательней и осторожней ездить по загородным дорогам, в ДТП продолжают гибнуть животные. Всплеск схожих инцидент наблюдался в последние дни.Вчера в ВК-сообществе «Екатеринбург-Серов (онлайн)» появилось видео с места столкновения легкового автомобиля с лосем. Про пострадавшихлюдей не сообщается, но животное погибло. Произошло это в вечернее время на 55 километре трассы «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».И если к сообщениям о гибнущих на дорогах косулях и лосях уже привыкли — слишком уж часто случаются также трагедии, то под Невьянском под колёсами машины погиб волк. Эти животные гораздо более осторожны и новости о ДТП с их участием довольно редкое явление. Но в данном случае осторожность хищнику изменила и он очень невовремя оказался на проезжей части.Но не только лесные обитатели страдают от растущего количества дорог и всё более массового трафика на них. Сегодня, 20 ноября, на 118 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» с иномаркой столкнулась лошадь. Произошло это ранним утром: мужчина 1963 года рождения на своей «Киа» ехал из Кургана в Екатеринбург, а лошадка неожиданно решила пересечь проезжую часть. Про то, выжило ли животное, не сообщается, но известно, что травмы получил 40-летний пассажир автомобиля. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, кому принадлежит лошадь и почему она разгуливала в ранние часы по трассе в одиночестве.