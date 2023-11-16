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В Нижнем Тагиле с переломом голеней попал в больницу угодивший под машину школьник
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле 11-летний школьник, угодивший под колеса Lada Granta на Черноисточинском шоссе, попал в больницу с переломом голеней обоих ног. Известно, что мальчик перебегал через дорогу на зеленый сигнал.
ДТП, о котором идет речь, произошло сегодня, 20 ноября, около 09.00 напротив дома №66А на Черноисточинском шоссе. Известно, что ребенок спешил в школу.
Водитель после того, как сбил ребенка, скрылся с места аварии. Позже, как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, он сам явился в отделение Госавтоинспекции и объяснился. Он признался, что не увидел красный сигнал светофора из-за того, что отвлекся на телефон, а уехал с места аварии, потому что испугался.
В отношении мужчины составили пять административных материалов:
– за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ);
– за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ);
– за повторное пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора (ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ);
– за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства (ч.1 ст. 12.36 КоАП РФ);
– отсутствие документов предусмотренных ПДД (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ).
За все это ему грозит лишение прав.
ДТП, о котором идет речь, произошло сегодня, 20 ноября, около 09.00 напротив дома №66А на Черноисточинском шоссе. Известно, что ребенок спешил в школу.
Водитель после того, как сбил ребенка, скрылся с места аварии. Позже, как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, он сам явился в отделение Госавтоинспекции и объяснился. Он признался, что не увидел красный сигнал светофора из-за того, что отвлекся на телефон, а уехал с места аварии, потому что испугался.
В отношении мужчины составили пять административных материалов:
– за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ);
– за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ);
– за повторное пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора (ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ);
– за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства (ч.1 ст. 12.36 КоАП РФ);
– отсутствие документов предусмотренных ПДД (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ).
За все это ему грозит лишение прав.
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16 ноября 2023