В Артёмовском провалилась под лед и погибла малолетняя девочка





– рассказал полковник Горелых. «При осмотре тела погибшей телесных повреждений не обнаружено. Малышка могла провалиться под лед в холодную воду, а самостоятельно выбраться из ледяного плена уже не смогла»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Артёмовском следователи СКР организовали проверку по факту гибели малолетней девочки, которая по пути домой вышла на тонкий лед и провалилась.Как сообщил «Вечерним ведомостям» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, вчера, 19 ноября, 49-летняя мать оставила свою младшую дочь в гостях у одноклассницы, а сама отправилась со старшей дочкой по магазинам. Когда они вернулись за младшей, ее уже не было. Малышка самостоятельно ушла домой. Женщина почти три часа попыталась самостоятельно найти младшую дочку, но не смогла. Тогда она решила обратиться в полицию.Позже правоохранители смогли обнаружить в двух-трех метрах от реки Бобровка, примерно в 20 метрах от дома №2 по улице Первая набережная, обледеневшее тело ребенка.В СУ СКР по Свердловской области заявили, что для установления точной причины смерти девочки была организована судебно-медицинская экспертиза.