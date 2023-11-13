Десятилетняя пассажирка пострадала в ДТП на Восточной в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вечера, 19 ноября, вечером в Екатеринбурге на улице Восточной, напротив дома №178, столкнулись Nissan Almera и Mitsubishi ASX. В результате аварии пострадала десятилетняя девочка, ехавшая в Mitsubishi.ДТП произошло около 20.00. По предварительным данным, водитель Nissan Almera при развороте на перекрестке улиц Восточная – Тверитина не предоставил преимущество Mitsubishi ASX, двигавшейся со встречного направления. Водитель Nissan при разговоре с дорожными инспекторами пояснил, что заметил другую машину.В ДТП пострадала только девочка.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, в момент аварии малолетняя была на заднем пассажирском сидении, будучи не пристегнутой ремнем безопасности, вследствие чего девочка получила травмы головы и ушибы.Водителя Mitsubishi привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Водителя Nissan Almera – по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ со штрафом в 500 рублей.