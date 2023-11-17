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В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге объявили об эвакуации
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге по громкоговорителю объявили о том, что посетителям нужно покинуть здание. В МЧС говорят, что сообщений о пожаре не поступало.
«Внимание, в одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещение», — цитирует портал е1 сообщение, которое объявлялось по громкой связи.
По предварительным данным, инцидент может быть связан с проверкой противопожарной системы.
«Внимание, в одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещение», — цитирует портал е1 сообщение, которое объявлялось по громкой связи.
По предварительным данным, инцидент может быть связан с проверкой противопожарной системы.
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