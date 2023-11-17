В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге объявили об эвакуации

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге по громкоговорителю объявили о том, что посетителям нужно покинуть здание. В МЧС говорят, что сообщений о пожаре не поступало.«Внимание, в одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещение», — цитирует портал е1 сообщение, которое объявлялось по громкой связи.По предварительным данным, инцидент может быть связан с проверкой противопожарной системы.