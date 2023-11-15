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Свердловская ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП и родственников погибшего пешехода
Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
На 32 км федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень» 18 ноября в 22.00 произошло смертельное ДТП. Как сообщают в ГИБДД по Свердловской области, 19-летний водитель 14-ой Лады сбил на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.
У сбитого мужчины не обнаружили при себе никаких документов, его личность пока не установлена.
«Госавтоинспекция МО МВД России "Заречный" разыскивает очевидцев происшествия и родственников погибшего. Если вы стали свидетелем происшествия или являетесь родственником погибшего, просим позвонить в дежурную часть полиции по телефонам +7 (343 77) 7-13-02, +7 (343 77) 2-10-59, либо +7-904-983-14-25.
Приметы пешехода для родственников: мужчина на вид 35-40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, одет в черную куртку, чёрные кроссовки, бежевые штаны, под курткой белый свитер», – указано в сообщении ГИБДД.
У сбитого мужчины не обнаружили при себе никаких документов, его личность пока не установлена.
«Госавтоинспекция МО МВД России "Заречный" разыскивает очевидцев происшествия и родственников погибшего. Если вы стали свидетелем происшествия или являетесь родственником погибшего, просим позвонить в дежурную часть полиции по телефонам +7 (343 77) 7-13-02, +7 (343 77) 2-10-59, либо +7-904-983-14-25.
Приметы пешехода для родственников: мужчина на вид 35-40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, одет в черную куртку, чёрные кроссовки, бежевые штаны, под курткой белый свитер», – указано в сообщении ГИБДД.
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16 ноября 2023