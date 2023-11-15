Свердловская ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП и родственников погибшего пешехода

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На 32 км федеральной автодороги «Екатер­инбург-Тюмень» 18 ноября в 22.00 произошло смертельное ДТП. Как сообщают в ГИБДД по Свердловской области, 19-летний водитель 14-ой Лады сбил на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.У сбитого мужчины не обнаружили при себе никаких документов, его личность пока не установлена.«Госавтоинспекция МО МВД России "Заречный" разыскивает очевидцев происшествия и родственников погибшего. Если вы стали свидетелем происшествия или являетесь родственником погибшего, просим позвонить в дежурную часть полиции по телефонам +7 (343 77) 7-13-02, +7 (343 77) 2-10-59, либо +7-904-983-14-25.Прим­еты пешехода для родственников: мужчина на вид 35-40 ле­т, среднего роста, худощавого телосложен­ия, одет в черную куртку, чёрные крос­совки, бежевые штаны, под курткой белый с­витер», – указано в сообщении ГИБДД.