Машина, человек и забор пострадали в ДТП под Каменском-Уральским

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие с участием одной иномарки и одного металлического забора приключилось сегодня днём возле Каменска-Уральского. Водитель транспортного средства попал в больницу.Съезд автомобиля марки «Subaru Forester» с проезжей части произошёл сегодня, 18 ноября, в 11:00. Машина двигалась со стороны деревни Гашенева и вышла из-под контроля, не доезжая до пункта назначения, до города Каменска-Уральского. Съехав с дороги, иномарка сильно ударилась о металлический забор, так что ремонтировать теперь предстоит и ограждение, и транспортное средство. Хуже того, пострадал сидевший за рулём машины мужчина 1964 года рождения. Его пришлось с травмами госпитализировать в городскую больницу Каменска-Уральского.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку фактов, связанных с данной аварией. Им предстоит установить причину, по которой опытный водитель с солидным стажем в 31 год (и почти без нарушений) утратил контроль над машиной.