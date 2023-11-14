«Пьяный» грузовик задержали на Пермском тракте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Странное поведение грузовой машины насторожило других участников движения по Пермскому тракту. О вихляющей на дороге махине сообщили в полицию. Когда машину остановили, выяснилось, что за её рулём сидел такой же «вихляющий» водитель.Экипаж ДПС пьяного водителя грузовика поймал в ночь 17 ноября. На своём грузовом «Volvo» он ехал в сторону Екатеринбурга. На законные требования постовых остановиться он не отреагировал и продолжал движение. Догнать и вынудить остановить сотрудники сумели уже в Екатеринбурге, на улице Куйбышева, — сообщает местная Госавтоинспекция.Теперь 36-летнему водителю (который, по его словам, ехал из гостей в Первоуральске в родной Челябинск) придётся отвечать не только за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и за «непослушание». Кроме того, в ходе погони мужчина неоднократно нарушил правила дорожного движения, например, проезжая перекрёстки на запрещающий сигнал светофора. Это ему тоже припомнят в суде. Всего на челябинца екатеринбургские госавтоинспекторы составили 24 административных протокола. За руль грузовика его, естественно, больше не пустили, отогнав «Volvo» на специализированную стоянку.