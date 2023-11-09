В свердловском посёлке Дружинино пылает гостиница

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Большой пожар случился в посёлке Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области. Здесь заполыхала гостиница, позаимствовавшая название у посёлка.Загорелось здание гостиницы «Дружинино» утром субботы, 18 ноября. Судя по всему, возгорание возникло на чердаке. Огонь быстро охватил всю кровлю немаленького здания, а хорошенько разгулявшись, стал проникать и в помещения второго этажа. В итоге общая площадь пожара к моменту прибытия на место происшествия огнеборцев составила не менее 1000 квадратных метров.С учётом масштаба огненной стихии, на борьбу с ней направили 8 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. На данный момент они продолжают работать на месте происшествия.Как сообщает МЧС Свердловской области, в пожаре никто не пострадал. Сотрудники гостиницы «Дружинино» и её постояльцы покинули горящее здание до прибытия пожарных.