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В свердловском посёлке Дружинино пылает гостиница
Фото: МЧС Свердловской области
Большой пожар случился в посёлке Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области. Здесь заполыхала гостиница, позаимствовавшая название у посёлка.
Загорелось здание гостиницы «Дружинино» утром субботы, 18 ноября. Судя по всему, возгорание возникло на чердаке. Огонь быстро охватил всю кровлю немаленького здания, а хорошенько разгулявшись, стал проникать и в помещения второго этажа. В итоге общая площадь пожара к моменту прибытия на место происшествия огнеборцев составила не менее 1000 квадратных метров.
С учётом масштаба огненной стихии, на борьбу с ней направили 8 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. На данный момент они продолжают работать на месте происшествия.
Как сообщает МЧС Свердловской области, в пожаре никто не пострадал. Сотрудники гостиницы «Дружинино» и её постояльцы покинули горящее здание до прибытия пожарных.
Загорелось здание гостиницы «Дружинино» утром субботы, 18 ноября. Судя по всему, возгорание возникло на чердаке. Огонь быстро охватил всю кровлю немаленького здания, а хорошенько разгулявшись, стал проникать и в помещения второго этажа. В итоге общая площадь пожара к моменту прибытия на место происшествия огнеборцев составила не менее 1000 квадратных метров.
С учётом масштаба огненной стихии, на борьбу с ней направили 8 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. На данный момент они продолжают работать на месте происшествия.
Как сообщает МЧС Свердловской области, в пожаре никто не пострадал. Сотрудники гостиницы «Дружинино» и её постояльцы покинули горящее здание до прибытия пожарных.
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