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В ночном пожаре пострадали два жителя Берёзовского
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Берёзовском в ночь с четверга на пятницу произошёл пожар в многоквартирном доме. Несмотря на небольшой его масштаб, два человека попали в больницу.
Возгорание произошло в жилом строении №7 на улице Толбухина. Пожарных вызвали в первом часу ночи. На место происшествия из пожарной части было направлено 4 единицы спецтехники в сопровождении 12 человек личного состава.
По прибытии выяснилось, что огонь охватил всего два квадратных метра. Горели вещи в одной из квартир 4-этажного строения. Справиться с таким возгоранием у специалистов получилось за считанные минуты. Но огонь, вернее, дым с ядовитыми продуктами горения, успел наделать бед.
Как сообщает ВК-группа «Сила Берёзовского в людях», двух обитателей квартиры пришлось отправлять в больницу для оказания медицинской помощи.
Возгорание произошло в жилом строении №7 на улице Толбухина. Пожарных вызвали в первом часу ночи. На место происшествия из пожарной части было направлено 4 единицы спецтехники в сопровождении 12 человек личного состава.
По прибытии выяснилось, что огонь охватил всего два квадратных метра. Горели вещи в одной из квартир 4-этажного строения. Справиться с таким возгоранием у специалистов получилось за считанные минуты. Но огонь, вернее, дым с ядовитыми продуктами горения, успел наделать бед.
Как сообщает ВК-группа «Сила Берёзовского в людях», двух обитателей квартиры пришлось отправлять в больницу для оказания медицинской помощи.
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