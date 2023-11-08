В Каменске-Уральском на парковке поликлиники скончался мужчина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском на парковке возле поликлиники на Октябрьской скончался мужчина. Его тело заметили вчера, 16 ноября, днем.По данным сообщества «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина умер после посещения медицинского учреждения, где ему нужно было забрать личные документы. Вернувшись в машину, он умер.В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области изданию «КП-Екатеринбург» сообщили, что местные следователи уже проводят процессуальную проверку. В полиции также добавили, что криминал в данной ситуации пока не усматривается.