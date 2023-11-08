Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском на парковке поликлиники скончался мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском на парковке возле поликлиники на Октябрьской скончался мужчина. Его тело заметили вчера, 16 ноября, днем.
По данным сообщества «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина умер после посещения медицинского учреждения, где ему нужно было забрать личные документы. Вернувшись в машину, он умер.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области изданию «КП-Екатеринбург» сообщили, что местные следователи уже проводят процессуальную проверку. В полиции также добавили, что криминал в данной ситуации пока не усматривается.
По данным сообщества «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина умер после посещения медицинского учреждения, где ему нужно было забрать личные документы. Вернувшись в машину, он умер.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области изданию «КП-Екатеринбург» сообщили, что местные следователи уже проводят процессуальную проверку. В полиции также добавили, что криминал в данной ситуации пока не усматривается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».