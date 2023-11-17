Девять человек пострадали в лобовом столкновении на Серовском тракте





– рассказали в ведомстве. «На место выехала профильная реанимационная бригада северного филиала Территориального центра медицины катастроф и комплексная бригада в составе анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога, нейрохирурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью на 191-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов cтолкнулись Lada Largus и Toyota Avensis. В результате ДТП пострадали девять человек.По предварительным данным, водитель Toyota отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал Lada Largus, после столкновения с которой Largus вспыхнул. Сейчас на месте пришествия работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, МЧС, СМП, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Как сообщает региональный Минздрав, троих госпитализировали в реанимационное отделение больницы Красноуральска. Остальные в больнице Кушвы: двое в реанимации, четверо в хирургическом отделении.