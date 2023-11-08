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СМИ сообщают о смерти двух арестантов в СИЗО Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают о смерти двух арестантов в СИЗО №1 в Екатеринбурге. В пресс-службе свердловского УФСИН информацию об этом не стали как подтверждать, так и опровергать, заявив, что у них люди умирают точно так же, как и в городах.
Как пишет «КП-Екатеринбург» ссылаясь на собственные источники, один из арестованных умер якобы от передозировки наркотиков, а второй был забит сокамерниками из-за того, что, как утверждается, неправильно зашел в камеру.
Порталу URA.RU пресс-секретарь УФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг информацию по поводу передозировки запрещенными веществами одного из арестантов, а касательно второго заявил, что «идут следственные действия».
Как пишет «КП-Екатеринбург» ссылаясь на собственные источники, один из арестованных умер якобы от передозировки наркотиков, а второй был забит сокамерниками из-за того, что, как утверждается, неправильно зашел в камеру.
Порталу URA.RU пресс-секретарь УФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг информацию по поводу передозировки запрещенными веществами одного из арестантов, а касательно второго заявил, что «идут следственные действия».
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