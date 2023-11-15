В Екатеринбурге водитель из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил пешехода и сбил его





– посоветовали в пресс-группе. «Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вам в случае неожиданного появления опасности остановить автомобиль»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошла авария из-за того, что водитель не увидел за боковой стойкой ветрового стекла своей машины человека, переходившего через проезжую часть.ДТП, о котором идет речь, произошло вчера, 15 ноября, на перекрестке улиц Луначарского – Карла Маркса. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД водитель Volkswagen Golf Plus поворачивал налево на разрешающий сигнал, когда оказавшийся перед капотом пешеход, тоже пересекал проезжую часть на «зеленый».В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Его с ушибами увезли в больницу.В разговоре с дорожными инспекторами водитель попытался оправдаться, объяснив, что боковая стойка ветрового стекла помешала ему увидеть человека. Автоинспекторы, оценив довод, напомнили, что водителям необходимо не забывать про «слепую зону».Пешеходом в ГИБДД также рекомендуют смотреть по сторонам и переходить через дорогу только в том случае, если есть уверенность в собственной безопасности.