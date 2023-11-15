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В Екатеринбурге водитель из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил пешехода и сбил его
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге произошла авария из-за того, что водитель не увидел за боковой стойкой ветрового стекла своей машины человека, переходившего через проезжую часть.
ДТП, о котором идет речь, произошло вчера, 15 ноября, на перекрестке улиц Луначарского – Карла Маркса. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД водитель Volkswagen Golf Plus поворачивал налево на разрешающий сигнал, когда оказавшийся перед капотом пешеход, тоже пересекал проезжую часть на «зеленый».
В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Его с ушибами увезли в больницу.
В разговоре с дорожными инспекторами водитель попытался оправдаться, объяснив, что боковая стойка ветрового стекла помешала ему увидеть человека. Автоинспекторы, оценив довод, напомнили, что водителям необходимо не забывать про «слепую зону».
Пешеходом в ГИБДД также рекомендуют смотреть по сторонам и переходить через дорогу только в том случае, если есть уверенность в собственной безопасности.
ДТП, о котором идет речь, произошло вчера, 15 ноября, на перекрестке улиц Луначарского – Карла Маркса. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД водитель Volkswagen Golf Plus поворачивал налево на разрешающий сигнал, когда оказавшийся перед капотом пешеход, тоже пересекал проезжую часть на «зеленый».
В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Его с ушибами увезли в больницу.
В разговоре с дорожными инспекторами водитель попытался оправдаться, объяснив, что боковая стойка ветрового стекла помешала ему увидеть человека. Автоинспекторы, оценив довод, напомнили, что водителям необходимо не забывать про «слепую зону».
«Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вам в случае неожиданного появления опасности остановить автомобиль»,
– посоветовали в пресс-группе.
Пешеходом в ГИБДД также рекомендуют смотреть по сторонам и переходить через дорогу только в том случае, если есть уверенность в собственной безопасности.
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