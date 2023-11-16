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Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с автобусом на трассе Ревда – Дегтярск
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Ревды взяла под контроль расследование по факту ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло сегодня около 09.00 на 20-м километре трассы Ревда – Дегтярск.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В транспорте в этот момент находилось десять человек. Пятеро не пострадали, остальных на обследование отвезли в дегтярскую больницу.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В транспорте в этот момент находилось десять человек. Пятеро не пострадали, остальных на обследование отвезли в дегтярскую больницу.
«По имеющейся на данный момент информации, принадлежащий предприятию автобус перевозил работников после завершения трудовой смены»,
– рассказали в прокуратуре.
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