Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с автобусом на трассе Ревда – Дегтярск





– рассказали в прокуратуре. «По имеющейся на данный момент информации, принадлежащий предприятию автобус перевозил работников после завершения трудовой смены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Ревды взяла под контроль расследование по факту ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло сегодня около 09.00 на 20-м километре трассы Ревда – Дегтярск.Как сообщили в пресс-службе ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В транспорте в этот момент находилось десять человек. Пятеро не пострадали, остальных на обследование отвезли в дегтярскую больницу.