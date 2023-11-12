Один человек погиб в аварии на трассе Невьянск – Верхняя Пышма





– сказали в пресс-группе. «Движение на данном участке в настоящий момент регулируют инспекторы ДПС, сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД проводят процессуальные действия. По факту ДТП представителями МВД проводится расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На 13-м километре трассы Невьянск – Верхняя Пышма произошла смертельная авария. В столкновении грузовика Howo и легковой машины Daewoo Nexia пострадали три человек и один погиб.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал легковой автомобиль с четырьмя людьми в салоне. В результате аварии погиб водитель Daewoo Nexia. Его пассажирам удалось выжить, их доставили в больницу.Водитель грузового автомобиля пояснил, что на дороге было очень скользко и машину занесло.