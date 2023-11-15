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Из-за утреннего снегопада в «Кольцово» задержались восемь рейсов
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня, 15 ноября, в «Кольцово» из-за утреннего снегопада задержалось сразу восемь рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, вылететь из-за непогоды в направлении Москвы не смогли сразу четыре самолета, два из которых от авиакомпании «Уральские авиалинии», а остальные от «Победы» и «Аэрофлота». Также не смогли улететь в Нижний Новгород пассажиры авиакомпании Red Wings, и – в Шарм Эль Шейх пассажиры, выбравшие авиакомпанию Air Cairo. Также задержались еще два рейса от «Уральских авиалиний» в направлении Сочи и Калининграда.
По данным ведомства, вылететь из-за непогоды в направлении Москвы не смогли сразу четыре самолета, два из которых от авиакомпании «Уральские авиалинии», а остальные от «Победы» и «Аэрофлота». Также не смогли улететь в Нижний Новгород пассажиры авиакомпании Red Wings, и – в Шарм Эль Шейх пассажиры, выбравшие авиакомпанию Air Cairo. Также задержались еще два рейса от «Уральских авиалиний» в направлении Сочи и Калининграда.
«Все пассажиры указанных рейсов находятся на борту воздушных судов. В настоящее время проводится обработка. Прокуратурой установлен контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,
– рассказали в транспортной прокуратуре.
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