За минувшие сутки в Екатеринбурге произошли два ДТП с участием пешеходов





– сказали в ГИБДД. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пешеходам, при переходе проезжей части, даже на регулируемом пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора, необходимо убедиться в безопасности и только тогда осуществить переход»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Екатеринбурге зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В одном случае ДТП произошло по вине самого пешехода.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по Екатеринбургу, первое ДТП произошло возле дома №68 по улице Ангарской, где «ВАЗ 21120» сбил пешехода при повороте на разрешающий сигнал светофора. Второе, на перекрестке улицы Титова и переулка Рижский. Там грузовик сбил пешехода, перебегавшего через дорогу на «красный».Всего за десять месяцев с начала текущего года в Екатеринбурге произошло 345 ДТП с участием пешеходов, что на 11% выше уровня предыдущего года. Из них 142 произошли именно на пешеходном переходе, что также на 9,2% выше, чем в прошлом году.