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Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за утреннего снегопада Госавтоинспекция закрыла движение для всех видов транспорта на трассе Екатеринбург – Тюмень обход поселка Белоярский. Сейчас проехать там невозможно.
Ограничения действуют с 1-го по 17-й километр дороги.
Ограничения действуют с 1-го по 17-й километр дороги.
«На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега на проезжей части. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий и приведения участка дороги в соответствие с нормативными требованиями о безопасности»,
– сообщили в ГИБДД.
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