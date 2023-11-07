Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды





– сообщили в ГИБДД. «На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега на проезжей части. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий и приведения участка дороги в соответствие с нормативными требованиями о безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за утреннего снегопада Госавтоинспекция закрыла движение для всех видов транспорта на трассе Екатеринбург – Тюмень обход поселка Белоярский. Сейчас проехать там невозможно.Ограничения действуют с 1-го по 17-й километр дороги.