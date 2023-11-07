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В Екатеринбурге соседский пес напал на девочку с собачкой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в минувшее воскресенье, 12 ноября, на 15-летнюю девочку, которая пошла погулять со своей собачкой, напал соседский пес. Хозяйка вела его на поводке, но не смогла справиться с питомцем, когда он кинулся на подростка.
Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», это произошло в 11.20 в районе улицы Черноярской, возле детского садика. Девочка шла по тротуару со своим пекинесом, когда навстречу к ней вышла женщина с крупной собакой. Чтобы безопасно разойтись, школьница укоротила поводок своей собаки, но стоило им сблизиться, как пес вцепился ей в ногу.
В больнице у подростка диагностировали укушенную рану левого бедра. Теперь ей нужно ходить на ежедневные перевязки и ставить уколы от бешенства.
В полиции сообщили, что заявление поступило в отдел №15, их сотрудники уже начали проверку.
Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», это произошло в 11.20 в районе улицы Черноярской, возле детского садика. Девочка шла по тротуару со своим пекинесом, когда навстречу к ней вышла женщина с крупной собакой. Чтобы безопасно разойтись, школьница укоротила поводок своей собаки, но стоило им сблизиться, как пес вцепился ей в ногу.
«Дочь упала и не могла встать. Женщина держала свою собаку на поводке, и сама держалась за забор детского сада. Собака была без намордника, на строгом ошейнике, но хозяйка не могла справиться»,
– рассказала мама пострадавшей девочки.
В больнице у подростка диагностировали укушенную рану левого бедра. Теперь ей нужно ходить на ежедневные перевязки и ставить уколы от бешенства.
В полиции сообщили, что заявление поступило в отдел №15, их сотрудники уже начали проверку.
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