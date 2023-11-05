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В свердловском селе подростки издеваются над местным пенсионером
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области в селе Полдневая Полевского городского округа подростки издеваются над местным пенсионером.
Как сообщает телеграм-канал «Полевской трубач», опубликовавший видео с издевательствами, их снимала на камеру 17-летняя девушка, а глумился больше всех над пожилым человеком 15-летний подросток. На кадрах видно, как юноша валяет пенсионера в снегу, сбивая с ног и не позволяя подняться пинками в грудь. При этом окружающие подростки смеются, не предпринимая никаких действий, чтобы остановить происходящее.
По данным источника телеграм-канала, все это происходило возле магазина примерно две недели назад. При этом обращаться в полицию местный житель, рассказавший об издевательствах в их селе, не хочет.
Как сообщает телеграм-канал «Полевской трубач», опубликовавший видео с издевательствами, их снимала на камеру 17-летняя девушка, а глумился больше всех над пожилым человеком 15-летний подросток. На кадрах видно, как юноша валяет пенсионера в снегу, сбивая с ног и не позволяя подняться пинками в грудь. При этом окружающие подростки смеются, не предпринимая никаких действий, чтобы остановить происходящее.
По данным источника телеграм-канала, все это происходило возле магазина примерно две недели назад. При этом обращаться в полицию местный житель, рассказавший об издевательствах в их селе, не хочет.
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