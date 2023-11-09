Сообщение о пожаре в здании радиофака УрФУ оказалось ложным





– рассказали спасатели. «К месту происшествия выезжали 35 человек личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 14 ноября, рано утром к зданию института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ съехалось большое количество пожарных машин, из-за чего по улице Мира от Малышева до Ленина было сложно проехать.Как позже сообщили в пресс-службе МЧС, в здании радиофака сработала пожарная сигнализация, однако, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, признаков горения обнаружить не удалось – специалисты проверили все помещения здания, но не нашли каких-либо возгораний.В УрФУ информацию о ложной пожарной тревоге подтвердили, заявив, что на занятия этот инцидент не повлиял, они проходят по расписанию.