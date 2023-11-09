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Сообщение о пожаре в здании радиофака УрФУ оказалось ложным
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 14 ноября, рано утром к зданию института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ съехалось большое количество пожарных машин, из-за чего по улице Мира от Малышева до Ленина было сложно проехать.
Как позже сообщили в пресс-службе МЧС, в здании радиофака сработала пожарная сигнализация, однако, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, признаков горения обнаружить не удалось – специалисты проверили все помещения здания, но не нашли каких-либо возгораний.
В УрФУ информацию о ложной пожарной тревоге подтвердили, заявив, что на занятия этот инцидент не повлиял, они проходят по расписанию.
Как позже сообщили в пресс-службе МЧС, в здании радиофака сработала пожарная сигнализация, однако, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, признаков горения обнаружить не удалось – специалисты проверили все помещения здания, но не нашли каких-либо возгораний.
«К месту происшествия выезжали 35 человек личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники»,
– рассказали спасатели.
В УрФУ информацию о ложной пожарной тревоге подтвердили, заявив, что на занятия этот инцидент не повлиял, они проходят по расписанию.
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